Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, объединяет IT-компании, производителей и продавцов электроники, включая "Яндекс", Apple, Huawei и т.д.) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с просьбой отложить на неопределенный срок вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Напомним, нашумевший закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля этого года. Изначально план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предусматривал, что закон будут внедрять поэтапно. Так, с июля 2020 года предустановка приложений должна была стать обязательной для смартфонов, в 2021 году список пополнили бы планшеты, с 2022 года - персональные компьютеры, а с 2023 - смарт-телевизоры. Затем в ведомстве решили ускорить процесс и предложили сделать предустановку обязательной для смартфонов и планшетов с 1 июля 2020, для настольных компьютеров и ноутбуков - с 1 июля 2021 года, а для смарт-телевизоров - с 1 июля 2022 года. В конце марта стало известно, что ФАС отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО, а также расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать на устройства.

Из обновленного проекта постановления правительства следовало, что с 1 июля 2020 года на смартфоны предлагается предустанавливать 13 российских программ, на компьютеры - 10, а на Smart TV - три приложения. Если раньше в число обязательных для смартфонов приложений входили поисковик, антивирус, а также приложения портала госуслуг, электронной почты и мессенджеров, то в новой редакции список пополнили сервисы для доступа к облачным хранилищам, голосовые и аудиовизуальные помощники и новостные агрегаторы. Те же приложения, а также офисный софт в ФАС предложили предустанавливать на компьютеры и планшеты. На "умные" телевизоры предлагается устанавливать аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и программы, позволяющие смотреть общедоступные для россиян телеканалы. За нарушения требований о предустановке предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических - до 200 тыс. рублей.

31 марта Госдума при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ правом введения режима чрезвычайной ситуации, перенесла срок вступления в силу требования о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV отечественных приложений на 1 января 2021 года.

В свежем письме АПКИТ говорится, что до сих пор не приняты документы, определяющие порядок установки отечественных программ, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники без российского программного обеспечения (ПО) и даже его список и виды. Также неясно, кто должен будет контролировать исполнение нового закона. Из-за этой неопределенности производители не успеют обеспечить установку на устройства российского ПО в 2021 году, так компаниям нужно по меньшей мере три месяца на планирование производства и тестирование предлагаемого к предустановке ПО.

В АПКИТ не исключили, что в случае вступления закона в силу на рынке может возникнуть дефицит устройств, аналогичный недавнему дефициту лекарств, вызванному введением системы маркировки.

В Минцифры сообщили изданию, что проект постановления, определяющий порядок и список приложений для предустановки софта внесен в правительство. "Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - сообщил замглавы ведомства Максим Паршин.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласны с опасениями АПКИТ. "Отрасль не успеет к 1 января исполнить все требования, необходим перенос вступления закона в силу как минимум на полгода, а по отдельным позициям - и на полтора года. Нам показалось, что в Минцифры услышали наши доводы", - заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов. Источник издания в правительстве подтвердил, что чиновники готовы отложить вступление закона в силу.