Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров Samsung обошла Apple по поставкам смартфонов в США впервые с 2017 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

По итогам третьего квартала 2020 года компания Samsung поставила в США 33,7% всех проданных смартфонов, тогда как на долю компании Apple пришлось 30,2% поставок. Об этом пишет газета The Korea Herald со ссылкой на данные аналитиков из Strategy Analytics.

В отчете уточняется, что Samsung смогла превзойти Apple по доле на рынке США впервые со второго квартала 2017 года. Успеху южнокорейской компании поспособствовали хорошие продажи бюджетных смартфонов и устройств среднего ценового диапазона, а также выход на рынок флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2. По сравнению с третьим кварталом 2019 года доля Samsung на рынке Соединенных Штатов выросла на 6,7 п.п.

На пользу Samsung мог также сыграть перенос презентации новых iPhone. Обычно Apple представляет флагманские смартфоны в начале сентября, и устройства появляются в продаже до конца третьего квартала, но в этом году из-за пандемии коронавируса презентация смартфонов линейки iPhone 12 состоялась в октябре, а на рынок пока что вышли две из четырех представленных моделей.

На третьем месте среди поставщиков смартфонов на рынок США находится компания LG Electronics с долей в 14,7%. Таким образом, Samsung, Apple и LG в третьем квартале этого года заняли почти 80% рынка смартфонов США.

Напомним, ранее стало известно, что в третьем квартале Samsung, как и ожидали аналитики, вернулась на первое место по продажам смартфонов, потеснив китайскую компанию Huawei, которой удалось стать лидером мирового рынка на один квартал на фоне пандемии коронавируса.

Между тем в свежем квартальном отчете Apple указано, что выручка Apple от продаж iPhone упала c 33,37 млрд долларов годом ранее до 26,44 млрд долларов в этом году. Падение продаж iPhone в прошлом квартале отчасти связано с запоздалым выходом iPhone 12.