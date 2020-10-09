halfpoint / DepositPhotos Цены и характеристики новых iPhone утекли в Сеть за несколько дней до презентации

halfpoint / DepositPhotos

13 октября компания Apple проведет презентацию новых устройств, на которой, по всей видимости, будут представлены смартфоны линейки iPhone 12 (традиционная презентация смартфонов в сентябре была отложена из-за последствий пандемии коронавируса). По слухам, Apple представит сразу четыре новых смартфона, а теперь в китайской сети микроблогов Weibo появились новые подробности об устройствах и их цены.

Пользователь под ником Kang, который ранее публиковал достоверные утечки о новых гаджетах, сообщил, что 5,4-дюймовый iPhone 12 (iPhone 12 mini) будет стоить от 699 долларов и будет доступен в черной, белой, красной, голубой и зеленой расцветках в версиях с памятью объемом от 64 до 256 ГБ. Также утверждается, что этот смартфон получит двойную основную камеру и станет доступен для предзаказа 6 или 7 ноября, а в продаже появится неделей позже, пишет The Verge.

Базовый iPhone 12 с дисплеем диагональю 6,1 дюйма будет стоить от 799 долларов. Он будет предлагаться в тех же расцветках и с теми же вариантами памяти, что и младшая модель. Ожидается, что смартфон получит и аналогичную двойную камеру. В продаже iPhone 12 появится 23 или 24 октября, а для предзаказа станет доступен неделей раньше.

Две старшие модели линейки получат обозначения iPhone 12 Pro и Pro Max, по аналогии с нынешним поколением iPhone. Стартовая цена смартфонов составит 999 и 1099 долларов соответственно, они будут выпускаться в золотистой, серебристой, серой и голубой расцветках. 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro выйдет на рынок 23 или 24 октября, а 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max - 20 или 21 ноября. Предзаказы на эти модели откроются за неделю до старта продаж. Оба устройства будут предлагаться с памятью объемом от 128 до 512 ГБ. Что же касается камер, то iPhone 12 Pro получит тройную основную камеру с телефото модулем, обеспечивающим четырехкратный оптический зум. В iPhone 12 Pro Max это модуль будет обеспечивать пятикратный зум. Также оба смартфона получат модули LIDAR для дополненной реальности.

По данным Kang, все четыре новых смартфона Apple получат поддержку сетей 5G и дисплеи Super Retina XDR, которыми сейчас оснащаются только две топовые версии iPhone 11.

В сообщении также говорится, что на презентации 13 октября Apple в дополнение к смартфонам представит беспроводные зарядные устройства MagSafe и компактную и недорогую версию домашней колонки HomePod. Стоимость HomePod mini составит 99 долларов.