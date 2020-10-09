Компания Apple прокомментировала заявление главы мессенджера Telegram Павла Дурова о полученном от Apple требовании заблокировать два канала и один чат, в которых публикуются личные данные белорусских силовиков и чиновников.

Как пишет TJ, представители Apple заявили изданию, что компания не требовала полностью блокировать каналы, а лишь передала команде Telegram жалобы пользователей на раскрытие их личных данных, на которое они не давали согласия.

В Apple утверждают, что потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store. В компании считают, что это требование не тождественно требованию удалить каналы, хотя с учетом того, что они были созданы именно для публикации данных силовиков и чиновников, существенной разницы между этими требованиями все же нет.

В сообщении Apple также говорится, что во время обсуждения вопроса команда Telegram не выдвигала возражений и сама заявила, что проведет проверку информации и предоставит отчёт после завершения расследования.

Накануне Павел Дуров сообщил, что Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать два канала (@karatelibelarusi @belarusassholes) и один чат (@chatpartizan), в которых распространяются данные белорусских силовиков и чиновников. Как пояснил Дуров, в Apple считают, что публикация данных силовиков и пропагандистов может спровоцировать насилие в их отношении. По мнению основателя Telegram, эта ситуация не столь однозначна и каналы не следует удалять, однако требование Apple не оставляет Telegram выбора (приложение могут удалить из магазина App Store). Дуров, предположил, что мессенджер будет вынужден выполнить ультиматум Apple, но ставшие его причиной каналы и чат по-прежнему будут доступны пользователям Telegram на других платформах.

Отметим, что белорусские активисты и хакеры активно занимаются деанонимизацией сотрудников силовых ведомств. Недавно в Сети выложили несколько баз с данными сотрудников МВД Белоруссии. Источником их распространения стал Telegram.

Напомним, ранее Telegram выразил поддержку белорусским протестам. Мессенджер запустил в стране инструменты для обхода блокировок, позволяющие сервису продолжать работу в условиях перебоев со связью. Кроме того, Telegram внедрил поддержку белорусского языка, запустил специальный канал для белорусских пользователей, выпустил стикеры с бело-красно-белым флагом, который стал символом протестов в стране. Наконец, мессенджер провел опрос пользователей из Белоруссии о том, за из кого они проголосовали на президентских выборах. Победу в нем одержала Светлана Тихановская.