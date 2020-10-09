Блог ВКонтакте Ко дню рождения "ВКонтакте" представила обновленный логотип и редизайн веб-версии

Блог ВКонтакте

10 октября российской соцсети "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) исполнится 14 лет. В преддверии дня рождения компания представила обновленный логотип и редизайн веб-версии. Подробности сообщаются в блоге "ВКонтакте".

В компании отметили, что в новом логотипе используется привычная иконка, но она имеет ярко-синий фон. Также предусмотрены черно-белая и монохромная версии логотипа. Кроме того, частью логотипа стало слово "ВКонтакте", написанное кириллицей.

"Нет, это не ностальгия - просто теперь любой наш сервис или направление может добавить название соцсети в свой логотип. Так вы сразу поймете, что проект связан с VK и ему можно доверять", - пояснили в соцсети.

Что же касается обновления десктопной версии "ВКонтакте", то новый логотип появится на белой шапке, уже знакомой пользователям мобильных приложений "ВКонтакте". Изменения можно найти и в левом меню - в нем появились новые, более легкие и яркие иконки, обновленный цвет шрифта, увеличенные ячейки, отмечает "Код Дурова".

Как пояснили в пресс-службе компании, дизайн веб-версии стал ближе к дизайну мобильных приложений соцсети. Он помогает сфокусироваться на общении и контенте, не отвлекая громоздкими элементами.

???? Редизайн #ВКонтакте: новый логотип, фирменный шрифт и свежая десктопная версия



Иконка стала более яркого насыщенного оттенка, а шрифт получил название VK Sans и был разработан дизайн-командой соцсети совместно со студией TypeType. Активировать новый интерфейс можно уже сейчас pic.twitter.com/eS3VBkHW4b— Trashbox.ru (@trashbox_ru) October 9, 2020

"Новое оформление версии "ВКонтакте" для компьютера постепенно появится у всех. Если хотите оценить изменения уже сейчас, вступайте в ряды добровольцев - ими станут первые 100 тысяч человек, которые включат обновлённый дизайн в настройках профиля на vk.com", - сообщили в компании.

У соцсети также появился собственный шрифт VK Sans, который будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. В соцсети рассказали, что обновленную дизайн-систему уже применили для некоторых сервисов ("Еда" и "Такси"), а вскоре на нее перейдут и другие продукты, пишет TJ.

"Мы создали гибкую дизайн-систему, которая просто масштабируется и помогает сервисам решать собственные задачи, а пользователям - легко ориентироваться в продуктах "ВКонтакте", - заявил гендиректор соцсети Андрей Рогозов.

Напомним, в феврале этого года "ВКонтакте" выпустила обновленную версию мобильного приложения, которая получила измененный дизайн. "В последний раз мы масштабно обновляли приложение два года назад. С тех пор многое изменилось: сервисы, тренды, инструменты. Пришло время все это упорядочить, а заодно подготовить задел на будущее", - отмечали в компании. В результате редизайна из приложения убрали лишние объекты, чтобы помочь пользователям сфокусироваться на общении и контенте. Внизу теперь размещаются пять основных вкладок: "Новости", "Обзор", "Сообщения", "Друзья" и "Профиль". Что же касается закладок, документов и других вспомогательных разделов, то они доступны из бокового меню.

Редизайну подверглись и профили пользователей: блок с последними фотографиями стал крупнее и на страницах появились кнопки для быстрых действий, включая перевод денег, отправку подарка или звонок пользователю.