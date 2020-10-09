Американская армия запустила программу по тестированию специальных очков дополненной реальности, которые предназначены для собак.

Как напоминает The Verge, собаки-военнослужащие выполняют много разных задач, включая поиск взрывных устройств и участие в патрулировании местности. Кинологи подают им команды голосом, либо используют жесты, а также лазерные указки. В двух последних случаях инструктор и собака должны находиться в поле зрения друг друга.

Экспериментальные очки, разработанные компанией Command Sight под надзором Исследовательской лаборатории Армии США и пока существующие в виде прототипа, могут позволить собакам выполнять команды, находясь на значительном расстоянии от инструкторов. Очки оснащены камерой, которая транслирует изображение в реальном времени, и дисплеем, на который могут выводиться различные команды. Пока что в очках используются кабели, но будущие версии будут беспроводными. Ожидается, чт такие очки будут разработаны через два года.

The US Army is testing augmented reality goggles for dogs https://t.co/8BeGDFyQLh pic.twitter.com/da1JCClPbO— The Verge (@verge) October 9, 2020

По словам основателя и главы Command Sight, Эй. Джи. Пепера, проект пока находится на ранней стадии, но уже демонстрирует многообещающие результаты. При этом он признал, что при всех успехах, которые демонстрирует подопытный ротвейлер, пройдет еще немало времени, прежде чем очки дополненной реальности для собак станут широко использоваться американскими военными.

Напомним, в ноябре прошлого года на ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров.

"Разработчики студии виртуальной реальности в сотрудничестве с ветеринарными врачами и консультантами с производства, адаптировали человеческие VR-очки с учетом особенностей строения головы коров. Опираясь на многочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов, архитекторы виртуальной реальности также создали уникальную программу имитации летнего поля", - сообщили тогда в областного министерстве сельского хозяйства.