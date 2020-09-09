Компания Google выпустила итоговую версию мобильной OC Android 11 (Android Q), которая была анонсирована в марте и более детально представлена в мае этого года.

Напомним, обновленная OC получила множество небольших улучшений по сравнению с Android 10. Среди прочего в Android 11 реализована усовершенствованная система управления разрешениями приложений, которая теперь позволяет ограничивать доступ к местоположению или файлам в фоне. Другое заметное пользователю обновление позволяет приложениям запускаться поверх других приложений в виде всплывающих окон, которые можно свернуть в круглую иконку. Кроме того, Android 11 адаптирована для работы со складными смартфонами.

Также Android 11 получила темную тему и так называемый режим фокуса, в котором можно включить уведомления для избранных приложений, например, можно оставить включенными уведомления только для SMS-сообщений. Помимо этого, в системе появилась история уведомлений, а доступ к личным данным пользователей приложениям можно разрешать всего на один раз. Наконец, сообщения из разных мессенджеров в Android 11 отображаются в отдельной вкладке уведомлений.

Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One, пишет TJ. Возможность обновления до Android 11 для других совместимых смартфонов появится "в течение нескольких месяцев", но точные сроки зависят от производителей устройств.