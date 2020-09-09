Pixabay.com Apple подала встречный иск против Epic Games

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Юристы компании Apple подали встречный иск в суд к игровой студии Epic Games, потребовав от разработчиков удаленной из App Store за нарушение правил магазина игры Fortnite возместить ущерб, нанесенный Apple. Об этом сообщает CNBC. Ранее Epic Games подала в суд на Apple и Google в связи с удаление Fortnite из App Store и Google Play.

"Epic изображает из себя современную корпоративную версию Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет ничего платить за преимущества, которые он получает от App Store", - заявили в Apple.

Пока неясно, какую сумму хочет получить Apple в виде компенсации ущерба. По всей видимости, речь идет о небольшой сумме, которую Apple потеряла за несколько часов, прошедших между запуском в Fortnite прямых платежей в обход App Store и удалением игры из магазина. Также в иске Apple требует ввести постоянный судебный запрет на внедрение прямой оплаты в обход платежной системы App Store для всех продуктов Epic Games.

В иске подчёркивается, что руководство Apple было "ошеломлено" действиями Epic. Как пояснили в компании, еще в апреле 2020 года создатели Fortnite благодарили ее за помощь в продвижении особых событий в игре. В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 млн долларов выручки за время работы через App Store, пишет TJ.

Напомним, поводом для удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию. Еpic Games в ответ подала в суд на обе компании. Вскоре стало известно, что Apple пригрозила удалить из App Store аккаунты разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac (это ударило бы и по другим разработчикам, использующим движок Unreal Engine). В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время основного разбирательства. На днях суд удовлетворил это требование компании.

В главном иске к Apple представители Epic Games потребовали дать им возможность выпустить свой магазин приложений на iOS, пожаловались на слишком сильную привязку пользователей к экосистеме и потребовали снижения комиссий.