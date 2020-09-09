Boston Dynamics / YouTube Boston Dynamics начала продажи роботов Spot в Канаде и Европе

Boston Dynamics / YouTube

Производитель роботов компания Boston Dynamics объявила о начале открытых продаж роботов Spot (ранее SpotMini) компаниям из Канады, ЕС и Великобритании. Об этом сообщается на сайте Boston Dynamics. Ранее компания открыла продажи роботов в США.

В Boston Dynamics отмечают, что робот Spot является самым продвинутым роботом в своем роде, который способен перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт. Точные цены робота на новых рынках не называются, но в США базовая версия Spot стоит 74,5 тыс. долларов.

В комплект поставки помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. В магазине также можно приобрести дополнительные вычислительные блоки, блоки датчиков, в том числе с лидаром, а также расширенную поддержку.

Напомним, SpotMini был представлен в июле 2016 года. Робот был создан на базе модели Spot и отличался более компактными размерами: его вес составлял всего лишь 25 килограммов, а время автономной работы - около полутора часов. Отличительной чертой первого SpotMini являлся складной манипулятор-"шея", придававший роботу сходство с динозавром. С его помощью SpotMini мог выполнять различные операции.

Осенью 2017 года компания показала обновленную версию робота: SpotMini стал еще компактнее и получил декоративные защитные панели. Позднее этот робот появился в ролике о кооперации роботов и видео, на котором запечатлены попытки инженера Boston Dymamics помешать роботу уйти из комнаты. В октябре 2018 года в Boston Dynamics научили робота танцевать. В прошлом году Boston Dymamics начала ограниченные продажи SpotMini: роботов сдавали только в краткосрочный лизинг по программе "ранней адаптации".

В Boston Dynamics отмечали, что первые клиенты успешно применяли 150 роботов на строительных площадках, электростанциях, выведенных из эксплуатации ядерных объектах, фабриках, и в лабораториях. Один из них проходил испытания в качестве инструмента контроля соблюдения социальной дистанции в одном из парков Сингапура.