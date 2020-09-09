Компания Microsoft официально подтвердила, что представленная в конце прошлого года игровая приставка Xbox Series X выйдет на рынок 10 ноября. Также компания представила младшую версию консоли нового поколения Xbox Series X, изображение которой попало в Сеть на днях. Эта приставка также появится в продаже 10 ноября, а оформить предзаказ на приставки можно будет с 22 сентября, пишет The Verge.

Стоимость Xbox Series S составит 299 долларов США, а Xbox Series X будет продаваться за 499 долларов. В России младшая версия консоли обойдется в 27 тыс. рублей, а старшая - в 45,6 тыс. рублей. В Microsoft также сообщили, что в ряде стран что обе приставки можно будет приобрести в лизинг в рамках программы All-Access. На первом этапе возможность купить приставки по такой схеме будет доступна в 12 странах, но в 2021 году список планируется расширить. Пока неизвестно, будет ли такая эта программа запушена в России, пишет TJ.

Напомним, Xbox Series X получила процессор AMD Zen 2 и графическую архитектуру Radeon RDNA. Устройство будет оснащаться BluRay-дисководом, накопителем NVMe SSD объемом 1 ТБ и памятью GDDR6, что позволит ускорить загрузку и обеспечит поддержку игр в нативном 4К-разрешении с частотой 120 кадров в секунду. В целом приставка, по словам разработчиков, обеспечит в четыре раза более высокую производительность по сравнению с Xbox One X при низком уровне шума. Также она получит обратную совместимость с играми для консолей предыдущих поколений. В комплект поставки Xbox Series X войдет новый контроллер Xbox Wireless Controller. Его размер и форма были переработаны для повышения удобства использования.

Что же касается Xbox Series S, то эта консоль получила SSD-накопитель на 512 ГБ. Приставка не оснащается дисководом и позволяет запускать игры в разрешении 1440p с частотой 120 кадров в секунду. При этом консоль поддерживает "растягивание" изображения до 4К при подключении к дисплеям с таким разрешением. Как и старшая версия, она поддерживает технологию трассировки лучей.