Компания "Яндекс" объявила, что с 1 октября сервис "Яндекс.Маркет" станет единым сервисом компании для онлайн-покупок. При этом действующий маркетплейс "Беру", созданный в партнерстве со "Сбербанком", станет частью "Яндекс.Маркета" и будет доступен в новом разделе "Покупки".

Как уточняется в сообщении компании, после интеграции сервисов у пользователей будет единый личный кабинет "Маркета", в котором появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные за прежние покупки бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохранятся.

В компании добавили, что "Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями (по такой модели с сервисом сотрудничают уже более 7 тыс. продавцов). При этом "Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров.

"Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю - это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", - сообщил генеральный директор группы компаний "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.

В компании подчеркнули, что анонсированные изменения не повлияют на сотрудничество партнеров с "Маркетом": порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой "Маркета" и с "Беру" не изменятся.

Напомним, о создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета" "Яндекс" и "Сбербанк" договорились в августе 2017 года. "Сбербанк" обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле этого года "Сбербанк" и "Яндекс" прекратили партнерство, разделив совместные проекты. В рамках сделки "Яндекс" продал "Сбербанку" свою долю в "Яндекс.Деньгах" и консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", заплатив 39,6 млрд рублей.