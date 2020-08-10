Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple нарушившей конкуренцию на рынке приложений родительского контроля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"10 августа 2020 года завершилось рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении Apple Inc. (головная компания Apple, США) по заявлению АО "Лаборатория Касперского". В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - говорится в сообщении ведомства.

В ФАС также признали, что Apple вела такую политику после выпуска собственного предустановленного приложения Screen time, обладающего функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.

По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке приложений для iOS. Нарушение выразилось и в установлении Apple за собой права не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует требованиям компании.

В связи с выявленными нарушениями ФАС намерена выдать Apple предписание об их устранении.

"Доступ в магазин приложений App Store - единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок", - заявил замглавы ФАС Алексей Доценко.

В Apple сообщили, что несогласны с решением регулятора, и компания намерена в ближайшее время обжаловать его.

"Мы знаем, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем у нас предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей. Мы обновили наши рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. С того момента разработчики, использующие технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, получили одобрение и их приложения для родительского контроля в настоящее время доступны в App Store. Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них. Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию", - приводит комментарий Apple издание "Код Дурова".

Напомним, ФАС завела дело в отношении Apple на основании жалобы "Лаборатории Каперского" ровно год назад.