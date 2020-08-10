Huawei может остаться без процессоров для своих смартфонов из-за американских санкций

Китайская компания Huawei, которая по итогам второго квартала впервые в истории стала лидером мирового рынка смартфонов, может прекратить выпуск этих гаджетов из-за отсутствия процессоров для них. Дефицитов чипов компании грозят санкции со стороны властей США, которые подозревают Huawei в шпионаже и сотрудничестве с правительством Китая.

Как пишет The Verge, глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю, в сентябре прекратится производство фирменных процессоров Kirin, которыми оснащаются смартфоны Huawei и дочернего бренда Honor. Вероятно, последним смартфоном, который получит топовый процессор Kirin, станет Huawei Mate 40, который должен выйти на рынок в сентябре.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon (подразделение Huawei, которое выпускает процессоры для устройств компании). Эти правила позволяют отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истекает 15 сентября.

На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что американский производитель процессоров Qualcomm попросил правительство США ослабить ограничения и разрешить компании поставлять Huawei чипы для смартфонов с поддержкой 5G.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS.