Пресс-служба Президента России Глава Роскомнадзора предложил создать механизм для удаления из Сети "общедоступных данных"

Пресс-служба Президента России

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил создать механизм, позволяющий удалять их Сети "общедоступные данные" на основе решения суда.

"То есть у нас мои личные данные попали в интернет, и они признаются так называемыми общедоступными данными <...> Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, "извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью", чтобы человек мог через суд хотя бы удалить", - пояснил Липов (цитата по ТАСС).

При этом глава Роскомнадзора допустил, что в результате количество решений судов об удалении информации может возрасти. "У нас просто за прошлый год решений судов, которые к нам пришли - 58 тыс. Судов разной инстанции по различным составам, не только по персональным данным, но 58 тыс. - достаточно много. Мы боимся, что этот поток увеличится, и здесь мы можем "вместе с водой младенца выплеснуть". Хотелось бы, чтобы действительно те люди, которые не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать", - приводит слова Липова "Интерфакс".

Также Липов отметил, что сейчас невозможно просто закрыть фейковый аккаунт известной персоны, поскольку данные об этом человеке содержатся в интернете и являются общедоступными. В связи с этим он сообщил Пуину, что хотел бы закрепить за Роскомнадзором право по решению суда блокировать иностранные ресурсы с персональными данными российских граждан.

Напомним, на посту главы Роскомнадзора Андрей Липов сменил Александра Жарова в марте этого года. Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и работал в ИТ-отрасли. До 2012 года он был директором департамента Минкомсвязи в области создания и развития электронного правительства и главой департамента в области ИТ. В это же время в Минкомсвязи работал и Александр Жаров, который занимал пост заместителя главы ведомства.

Липов считается куратором закона об автономном Рунете. Также в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами.