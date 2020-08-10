alexeynovikov / DepositPhotos Toshiba объявила об окончательном уходе своего бренда с рынка ноутбуков

alexeynovikov / DepositPhotos

Японская компания Toshiba сообщила об окончательном уходе с рынка ноутбуков и прекращении выпуска портативных компьютеров под своим брендом. При этом именно Toshiba когда-то положила начало этому рынку.

Как напоминает CNews, уход Toshiba с рынка ноутбуков связан с продажей подразделения, занимавшегося их выпуском, компании Sharp. В 2018 году Sharp получила 80,1% в этом бизнесе Toshiba, а в конце июня этого года стороны инициировали сделку по передаче Sharp оставшихся 19,9% Toshiba Client Solutions. При этом с европейского рынка ПК Toshiba ушла еще в 2016 году.

Весной прошлого года Sharp переименовала подразделение Toshiba Client Solutions и начала выпуск устройств под брендом Dynabook, который Toshiba ранее развивала преимущественно в Японии (первый ноутбук под этой маркой был выпущен в 1989 году). Теперь же Sharp продвигает этот бренд во всех регионах своего присутствия - под ним будут выпускаться различные устройства включая ноутбуки. Toshiba больше не будет заниматься разработкой лэптопов, а все линейки ее мобильных ПК, включая Satellite и Portege, прекратят существование.

Официально компания не раскрывает причины своего ухода из бизнеса по производству ноутбуков, но, скорее всего, он связан с низким спросом на ПК Toshiba.

Отметим, что в Toshiba называют компанию пионером рынка ноутбуков. Первый пользовательский мобильный ПК компания выпустила в 1985 году. Это было устройство Toshiba T1100 с процессором Intel 80C88, работавшим с частотой 4,77 МГц. Лэптоп имел 256 КБ памяти и монохромный дисплей с разрешением 640*200 пикселей. Вес ноутбука составлял свыше 4 килограммов.