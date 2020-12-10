Компания App Annie подвела итоги 2020 года, назвав самые популярные мобильные приложения среди пользователей по всему миру. Также аналитики составили рейтинг популярности приложений в России. Обзор отчета App Annie приводит газета "Коммерсант".

В компании отметили, что пандемия коронавируса оказала заметное влияние на рынок приложений. "2020 год со всей очевидностью показал, что мобильные приложения и игры находятся в центре нашей жизни, даже когда мы остаемся дома", - заявил вице-президент по глобальному маркетингу App Annie Бертран Сэлорд. В частности, общее число скачиваний приложений и игр в январе-ноябре выросло на 10% и составило 130 млрд (77 млрд скачиваний пришлось на приложения, а 53 млрд - на игры). Ранее такой рост был характерен для развивающихся стран, но в этом году пользователи чаще скачивали приложения и игры по всему миру.

Лидером в мировом рейтинге популярных приложений стал сервис коротких видео TikTok, которому уже несколько месяцев грозит блокировка в США. По прогнозу аналитиков, к 2021 году аудитория TikTok приблизится к 1,2 млрд пользователей. Далее в топ-10 идут Facebook, WhatsApp, Zoom, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet, Snapchat, Telegram и Likee.

Российский рейтинг популярности приложений также возглавляет приложение TikTok. Следом идут WhatsApp, Telegram, "Сбербанк Онлайн", Instagram, Likee, приложение портала госуслуг, "Авито", "ВКонтакте" и Zoom. Всего российские пользователи скачивали приложения и игры 5,1 млрд раз.

Также в App Annie оценили траты пользователей на покупки в приложениях. Всего за 11 месяцев эти расходы в мире составили 112 млрд долларов (+25% по сравнению с прошлым годом). 81 млрд долларов пользователи потратили на покупки в играх, а 31 млрд - на покупки в приложениях. Траты российских пользователей составили 1,2 млрд долларов.

В общем рейтинге приложений по объему трат лидирует сервис знакомств Tinder. Следом идут TikTok, YouTube, Disney+, Tencent Video, Netflix, iQIYI, Google One, Bigo Live и Pandora Music. Российские пользователи потратили больше всего денег на покупки в приложении соцсети "ВКонтакте". Далее в этом рейтинге идут Boom, Ivi, "Яндекс.Музыка", "Одноклассники", "Литрес", Tinder, YouTube, Okko и Mamba.

Напомним, ранее итоги 2020 года подвели магазины приложений App Store и Google Play. Оба магазина включили в рейтинги вошли программы, популярность которых стремительно выросла в связи с пандемией коронавируса.