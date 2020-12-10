Компания Boeing и NASA планируют запустить к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль Boeing Starliner 29 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте проекта Starliner.

Речь идет о запуске корабля в автоматическом режиме, без людей на борту. По плану миссии Starliner должен будет выйти на орбиту, пристыковаться к американскому сегменту МКС и вернуться на Землю через неделю. Если это испытание, в отличие от первого, пройдет успешно, то в следующий раз Boeing сможет отправить на орбиту Starliner с астронавтами на борту.

???? Launch Update: We are targeting March 29, 2021 for our next #Starliner flight, Orbital Flight Test-2.



Our teams at @NASAKennedy and @NASA_Johnson are making progress every day.



Learn more here: https://t.co/RmuOy5kgV0 pic.twitter.com/TWCC0lFVxH— Boeing Space (@BoeingSpace) December 9, 2020

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль CST-100 Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. Целью программы является создание кораблей, которые смогут доставлять на орбиту астронавтов вместо российских "Союзов". В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в марте 2019 года. В мае 2020 года Crew Dragon доставил на орбиту двух астронавтов, а в ноябре - четырех в рамках первой регулярной миссии.

Первый запуск корабля Starliner к МКС состоялся 20 декабря 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому на Земле отменили его полет к МКС. Посадка Starliner прошла успешно, хотя позднее стало известно, что во время посадки произошел еще один сбой, который к счастью, удалось оперативно устранить, и в итоге корабль смог вернуться на Землю в целости. Ранее сообщалось, что Boeing планирует еще раз запустить Starliner без экипажа осенью этого года.