В ночь на 10 декабря американская космическая компания SpaceX провела испытание прототипа космического корабля Starship в "прыжке" на высоту 12,5 километра с последующей посадкой, которая окончилась взрывом. Трансляция испытания прототипа SN8 велась на YouTube-канале SpaceX. Запуск удалось осуществить со второй попытки - сутками ранее старт ракеты был автоматически отменен в последнюю секунду из-за проблем с двигателями.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

В отличие от предыдущих прототипов, SN8 был оснащен не одним, а тремя двигателями Raptor, прошедшими перед запуском несколько огневых испытаний. SN8 был запущен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика (штат Техас) в 1 час 45 минут по московскому времени. После запуска прототип, по всей видимости, достиг запланированной высоты (в трансляции отсутствовали комментарии и данные телеметрии), отключил двигатели и начал снижение в горизонтальном положении при помощи аэродинамических рулей. Почти перед самой посадкой SN8 снова принял вертикальное положение, но затем что-то пошло не так (возможно, двигатели включились не так, как предполагалось), и ракета взорвалась, врезавшись в посадочную площадку на слишком большой скорости. Это произошло через 6 минут и 42 секунды после старта. В конце трансляции в кадр попала посадочная зона с обломками SN8 - мощный взрыв не привел к заметным повреждениям площадки.

SpaceX flies its Starship rocket to 40,000 feet, just misses the landing in explosive finale https://t.co/9GCYjdrdaZ by @etherington pic.twitter.com/EOrqcDdbrv— TechCrunch (@TechCrunch) December 9, 2020

Отметим, что ранее глава SpaceX Илон Маск оценил вероятность полного успеха испытательного запуска примерно в 33%. В итоге SpaceX удалось почти полностью выполнить план испытания, и аналогичный запуск следующего прототипа вполне может оказаться более удачным.

Probably 1/3 chance of completing all mission objectives— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2020

"Успешный набор высоты, переключение на верхние баки и точное управление аэродинамическими рулями до момента посадки!" - написал Маск через несколько минут после взрыва SN8. По его словам, проблема при посадке была связана с низким давлением в топливном баке, из-за которого скорость SN8 перед приземлением оказалась слишком высокой. Маск добавил, что инженеры собрали все нужные данные во время полета. "Марс, мы близко", - подытожил он.

Ранее наземные испытания четырех прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний. После этого SpaceX удалось успешно испытать прототипы SN5 и SN6 - оба смогли совершить "прыжки" на 150 метров. Также инженеры SpaceX собрали прототипы SN7 и SN7.1, которые представляли собой тестовые стальные баки. Они были планово разрушены во время криогенных тестов, призванных проверить прототипы на прочность. В настоящее время SpaceX завершает работу над прототипами SN9 и SN10.

В прошлом году в SpaceX собрали уменьшенный прототип Starship под названием Starhopper. Основная программа этого прототипа успешно завершилась в августе после того, как он поднялся на высоту в 150 метров, а затем совершил посадку. Сейчас он выступает в качестве стенда для статических испытаний двигателей Raptor. Ранее Илон Маск говорил, что компания планирует отправить прототип Starship на орбиту в 2020 году, но теперь первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно назначен на 2021 год.