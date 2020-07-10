Vadymvdrobot / DepositPhotos Во втором квартале пользователи проводили в мобильных приложениях свыше 200 млрд часов в месяц

Vadymvdrobot / DepositPhotos

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на многие сферы жизни миллионов пользователей. Среди прочего введенные из-за коронавируса ограничения повысили интерес людей к мобильным приложениям. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании App Annie, подготовленный по итогам второго квартала.

По данным аналитиков, в апреле-июне пользователи по всему миру в среднем проводили в приложениях свыше 200 млрд часов в месяц. По сравнению со вторым кварталом 2019 года этот показатель вырос на 40%. Что касается отдельных рынков, то российские пользователи в среднем посвящали неигровым приложениям около 12 млрд часов в месяц (+15% к показателю четвертого квартала 2019 года). Больше времени в приложениях во втором квартале проводили только жители Индии, Бразилии, США и Индонезии.

Эпидемия также отразилась и на количестве загрузок приложений. Так, из магазина Google Play во втором квартале приложения загружали 25 млрд раз (+10% к прошлому году), а из App Store - около 10 млрд раз (+20%). При этом доля неигровых приложений в загрузках из Google Play составила 55%, а в случае App Store - свыше 70%/

В отчете также сообщается, что во втором квартал пользователи во всем мире потратили в приложениях рекордные 27 млрд долларов. Расходы пользователей iOS-устройств составили 17 млрд долларов, увеличившись на 15% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, в то время как в Google Play пользователи потратили 10 млрд долларов (+25%), пишет CNews.

Российские пользователи потратили в приложениях 328 млн долларов, на 30% больше, чем годом ранее (144 млн долларов в App Store и 184 млн - в Google Play). 233 млн долларов из этих трат пришлись на мобильные игры.

Самыми популярными приложениями в мире по числу скачиваний во втором квартале стали TikTok, Zoom, Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, Snapchat и Netflix.