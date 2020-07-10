Компания Amazon обязала сотрудников удалить со своих смартфонов китайское приложение для записи коротких видеороликов TikTok, если на устройствах настроен доступ к корпоративной почте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разосланное работникам письмо.

Такое решение в руководстве компании объяснили рисками безопасности, которые создает TikTok. При этом сотрудникам разрешили пользоваться веб-версией популярного китайского сервиса.

"Amazon не консультировалась с нами перед рассылкой этого указания и нам неизвестны причины их беспокойства. Мы приветствуем возможность диалога для обсуждения проблем и поиска решения, которое позволит членам команды Amazon оставаться частью нашего сообщества", - заявили в TikTok.

Вскоре после того, как о рассылке сообщили СМИ, представители Amazon неожиданно заявили, что письмо с требованием удалить TikTok с устройств было разослано персоналу по ошибке. "На данный момент в нашей политике в отношении TikTok не произошло никаких изменений", - приводит CNN комментарий представителя Amazon.

Напомним, приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а Белый дом в настоящее рассматривает возможность блокировки TikTok в США. Недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.