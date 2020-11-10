Китайская компания Huawei договорилась о продаже дочернего бренда смартфонов Honor за 15,2 млрд долларов. Покупателем компании станет консорциум во главе с компанией Digital China (основной дистрибьютор устройств Honor) и правительством города Шэньчжэнь, в котором находится штаб-квартира Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Слухи о планах Huawei продать Honor появились в середине октября, но тогда сообщалось, что на дочернюю компанию претендует несколько покупателей, а сделку оценивали в 3,7 млрд долларов. Решение о продаже бренда Honor в Huawei приняли из-за санкций, введенных властями США в отношении Huawei. Эти ограничения серьезно усложнили производство смартфонов компании и лишили Huawei возможности устанавливать на свои Android-устройства сервисы Google.

По данным Reuters, Huawei официально объявит о сделке по продаже Honor уже в это воскресенье, 15 ноября. Предполагается, что компания продаст почти все активы, связанные с брендом Honor, а консорциум оплатит покупку деньгами, которые Digital China получит в виде банковских кредитов. После продажи планируется, что Honor сохранит большую часть своей управленческой команды и более 7000 сотрудников, а также проведет IPO в течение ближайших трех лет, пишет "Код Дурова".

Представители Huawei, Honor, Digital China и правительства Шэньчжэня не ответили на запросы журналистов о комментариях. В Honor отказались комментировать информацию о сделке.

Напомним, власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения. При этом, по мнению одного из источников Reuters, сделка означает, что в Huawei не питают надежд на ослабление санкций в связи с избранием Джо Байдена на пост президента США.