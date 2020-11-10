Pineapple_Studio / DepositPhotos Бывшего сотрудника Microsoft из Украины приговорили к 9 годам тюрьмы за причинение компании ущерба в 10 млн долларов

Pineapple_Studio / DepositPhotos

Суд в Сиэтле приговорил бывшего разработчика Microsoft к девяти годам тюремного заключения за мошенничество с подарочными цифровыми сертификатами компании и нанесение компании ущерба в размере свыше 10 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Расследование показало, что уроженец Украины Владимир Машук, который жил в городе Рентон (штат Вашингтон) и работал в Microsoft в 2016-2018 годах, использовал свое служебное положение для личного обогащения. Его обвинили по 18 пунктам, включая шесть эпизодов, связанных с отмыванием денег, пять эпизодов мошенничества и два эпизода, связанных с кражей личных данных.

Как установило следствие, Машук, работавший над онлайн-магазином Microsoft, среди прочего занимался тестированием системы платежей и мог проводить транзакции по несуществующим кредиткам. Он воспользовался этой возможностью и в течение семи месяцев совершал фиктивные покупки подарочных цифровых сертификатов, которые затем продавал в Сети с большой скидкой за настоящие деньги. Иногда Машук использовал для своих преступлений аккаунты коллег. В общей сложности Машук заработал таким образом почти 2,8 млн долларов. Эти доходы он перевел на биткоин-кошельки и задекларировал как подарок от родственника. 1,6 млн долларов Машук потратил на покупку дома на берегу озера, а еще 160 тыс. долларов - на приобретение электромобиля Tesla, пишет VC.ru.

Рыночная стоимость сертификатов, проданных мошенником, составляла 10 млн долларов. В мае 2018 года деятельность Машука раскрыли, а в июне он был уволен. При этом сам он утверждал, что работал над специальным проектом в интересах Microsoft, а не воровал у компании.

Приговор гласит, что Машуку придется отбыть тюремный срок, а также выплатить компенсацию в 8,3 млн долларов. После выхода из тюрьмы ему грозит депортация на родину.

Отметим, что это не единственный подобный случай. Так, в 2017 году бывший директор по маркетингу в области спорта Microsoft Джефф Тран попытался похитить у компании 1,5 млн долларов, а также 60 билетов на финал сезона Национальной футбольной лиги США. В итоге его приговорили к 28 месяцам тюрьмы.