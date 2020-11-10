10 ноября компания Apple провела анонсированную ранее презентацию под названием "One More Thing" ("Еще кое-что"), на которой были представлены первые ПК Mac, работающие на базе фирменного процессора Apple Silicon, а не чипа компании Intel, которые Apple использует в своих ПК уже много лет.

Процессор M1

На презентации объявили, что первым чипом новой линейки Apple стал процессор M1. Этот процессор базируется на архитектуре ARM и выполнен по 5-нм техпроцессу. "Система на чипе Apple M1 вмещает 16 миллиардов транзисторов и объединяет центральный и графический процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода и множество других компонентов. Вместе этот чип и новая операционная система macOS Big Sur делают Mac изумительно быстрым. К тому же теперь он поразительно легко и быстро обрабатывает графику и при этом невероятно экономно расходует заряд аккумулятора", - отмечается в сообщении на сайте Apple.

Центральный процессор имеет восемь ядер: четыре мощных и четыре менее мощных, но гораздо более энергоэффективных. В Apple утверждают, что M1 - самый эффективный процессор для компьютеров по вычислительной мощности на ватт. Видеоускоритель в M1 имеет до восьми ядер и развивает мощность в 2,6 терафлопс. Его компания называет самым мощным среди интегрированных видеоускорителей. Также в системе на чипе есть 16-ядерный ускоритель нейросетевых вычислений, который повысит вычислительную мощность на порядок по сравнению с прошлым поколением компьютеров Mac, пишет N+1.

В Apple также напомнили, что приложения, созданные для новых процессоров Apple можно будет запускать и на устройствах на базе Intel - для этого компания выпустила инструмент обратного перевода команд Universal 2. Все уже выпущенные под Intel программы в свою очередь будут работать на новых ПК Apple благодаря инструменту Rosetta 2, пишет TJ.

Новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini

Первым устройством линейки Mac, получившим процессор M1, стал 13,3-дюймовый ноутбук MacBook Air, последнее поколение которого было представлено в марте этого года - тогда этот лэптоп работал на базе процессоров Intel. В Apple утверждают, что на процессоре M1 он работает до 3,5 раз быстрее предшественника и до 5 раз лучше показывает себя при задачах с графикой (производительность в задачах с машинным обучением выросла в 9 раз). Устройство может иметь до 16 ГБ оперативной и до 2 ТБ встроенной памяти. Ноутбук работает бесшумно из-за отсутствия вентилятора и оснащен сканером отпечатков пальцев TouchID. На одном заряде этот ноутбук может работать до 18 часов.

В компании подчеркнули, что новый MacBook Air превосходит по производительности 98% процентов аналогичных ноутбуков на Windows. При этом появление нового процессора и изменение некоторых характеристик не сказалось на цене лэптопа - как и раньше MacBook Air стоит от 999 долларов в США.

Также в Apple представили работающий на базе M1 компактный ПК Mac mini. За счет нового чипа производительность центрального процессора ПК выросла в три раза, а графического - в шесть раз по сравнению с предшественником. В задачах, связанных с машинным обучением, новый Mac mini может быть до 15 раз производительнее, пишет 3DNews.

Кроме того, новый Mac mini потребляет до 60 % меньше энергии, чем предшественник и поддерживает вывод изображения в разрешении до 6K. Максимальный объем оперативной памяти Mac mini составляет до 16 ГБ, а встроенной - до 2 ТБ. Стартовая цена Mac mini при этом снизилась с 799 до 699 долларов.

Третьим ПК Apple на базе процессора M1 стал 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Он работает до 20 часов на одном заряде, оснащается оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 2 ТБ. Также в нем есть активная система воздушного охлаждения. Новый чип повысил производительность ноутбука в 2,8 раза, по сравнению с моделью предыдущего поколения с процессором Intel Core. Интегрированная графика Apple превосходит по производительности встроенную графику Intel до восьми раз. А в задачах с машинным обучением производительность может быть выше до 11 раз.

Стоимость самой доступной версии нового MacBook Pro, как и раньше, составит 1299 долларов.

В России MacBook Air и MacBook Pro с процессором M1 будут стоить от 100 тыс. и 130 тыс. рублей соответственно, а Mac mini можно будет купить по цене от 75 тыс. рублей. Однако если в США и ряде других стран новые ПК уже доступны для заказа, а в продажу выйдут на следующей неделе, то сроки начала продаж в России пока не называются. Напомним, о том, что компания из Купертино намерена закончить сотрудничество с Intel и перевести компьютеры Mac на собственные процессоры, стало известно еще в апреле 2018 года. Тогда отмечалось, что этот план является частью стратегии Apple, которая предусматривает повышение возможностей взаимодействия между различными устройствами Apple.

Официально Apple объявила о переходе на фирменные ARM-процессоры в июне этого года на конференции WWDC. В компании тогда пояснили, что решили перейти на собственные чипы, чтобы добиться большей производительности компьютеров при лучшей энергоэффективности по сравнению с процессорами Intel. Переход на новые процессоры планируется полностью завершить примерно через два года.

В конце презентации в Apple объявили, что ОС macOS Big Sur выйдет 12 ноября. Эта версия macOS была представлена в июне, но до сих пор находилась на стадии бета-тестирования. Она получила измененный интерфейс, унифицированный с iOS и iPadOS - редизайн стал самым масштабным со времен выхода macOS 10. Помимо общего стиля интерфейса, в macOS Big Sur добавили центр управления устройством, а также меню уведомлений и виджетов.