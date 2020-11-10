Госкорпорация Роскосмос зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитую фразу "Поехали!", произнесенную в 1961 году Юрием Гагариным, и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. Об этом РИА "Новости" сообщил 10 ноября представитель госкорпорации.

"Госкорпорация Роскосмос инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса, уточнив, что недобросовестными конкурентами могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".

В настоящее время процедура регистрации товарных знаков Роскосмосом не завершена, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Роскосмос зарегистрировал как товарные знаки изображение побывавшего на МКС человекоподобного робота "Федора" и аббревиатуру FEDOR.

Напомним, в начале августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" - заявил Рогозин. Также глава Роскосмоса сообщил об идее сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца России в целях рекламы внутреннего туризма.

В июне этого года Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в структуру Роскосмоса) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Как говорилось в сообщении предприятия, новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина "Поехали!". Также отмечалось, что лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в них играет музыка.