www.roscosmos.ru На сайте Роскосмоса появился раздел с песнями Рогозина

www.roscosmos.ru

Госкорпорация Роскосмос запустила на своем сайте раздел "Песни о космосе". Слова почти половины из опубликованных в нем песен написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Всего на странице размещены 12 песен, которые можно послушать и скачать. Рогозин фигурирует в качестве автора слов пяти из этих песен ("Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй"), а текст песни ("Время-вечность") написала его жена Татьяна.

Как сообщили в Роскосмосе, в дальнейшем раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями "различных авторов", передает РИА "Новости".

Вскоре после того, как на появление нового раздела обратили внимание СМИ, сайт Роскосмоса стал открываться с трудом. По всей видимости, к проблемам в работе ресурса привел большой наплыв желающих ознакомиться с творчеством главы госкорпорации.

"Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями Рогозина"



Как говорится: один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Илон Маск опять остался позади!— Сталингулаг (@StalinGulag) November 10, 2020

Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце. В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне: он написал для нее стихи.

Напомним, в начале августа Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" - заявил Рогозин. Также глава Роскосмоса сообщил об идее сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца России в целях рекламы внутреннего туризма.