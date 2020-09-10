Американская компания Anduril разработала беспилотник Ghost 4 предназначенный для ведения разведки с воздуха в автономном режиме. Такие дроны могут использовать как поодиночке, так и организованной группой.

Как пишет N+1, фюзеляж нового беспилотника Anduril внешне напоминает винтовку, а сам аппарат выполнен по вертолетной схеме. Длина Ghost 4 составляет 2,7 метра при ширине и высоте в 0,4 метра. Складная конструкция позволяет транспортировать беспилотник в специальном кейсе.

В Anduril сообщили, что Ghost 4 может находиться в воздухе более 100 минут. В базовой версии он оснащен съемной стабилизированной электронно-оптической системой, но на него также можно установить и дополнительное оборудование, включая лазерный целеуказатель и системы связи. В полете беспилотник издает незначительный шум, а его подготовка к запуску занимает около минуты.

Напомним, в прошлом году в Anduril представили дрон Interceptor, предназначенный для уничтожения других дронов.

Interceptor представляет собой сравнительно небольшой квадрокоптер, который может патрулировать воздушное пространство вокруг определенного здания или объекта, например, военной базы или тюрьмы. При помощи фирменной системы машинного зрения дрон отслеживает появление других беспилотников. Если нарушитель обнаружен, Interceptor запрашивает у оператора разрешение на атаку, после получения которого идет на таран.