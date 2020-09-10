Huawei представила вторую версию HarmonyOS

Китайская компания Huawei, находящаяся под санкциями США, представила обновленную версию фирменной операционной системы HarmonyOS и уточнила планы по установке этой системы на различные устройства, включая смартфоны.

Как пишет The Verge, бета-версия HarmonyOS 2.0 SDK уже доступна для разработчиков, но она пока что может быть установлена на смарт-часы, телевизоры и в автомобили. Версия для смартфонов должна выйти в декабре, а первые смартфоны с HarmonyOS появятся на рынке в следующем году.

В Huawei отмечают, что Harmony OS 2.0 - первая распределенная операционная система, которая создана для эпохи полноценных сценариев. Она обеспечивает голосовую интеграцию и взаимодействие между устройствами с большими и миниатюрными дисплеями, быстрое построение сети, адаптивный пользовательский интерфейс и активное использование искусственного интеллекта, пишет 3DNews.

We have a device for everything we do.

HarmonyOS 2.0 harnesses technology to break through hardware boundaries and create an integrated experience. #HDC2020 pic.twitter.com/9qpRu35lWQ— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020

Также в Huawei анонсировали проект OpenHarmony, в рамках которого разработчики смогут воспользоваться версией ОС с открытым кодом. На данный момент проект поддерживает устройства с оперативной памятью до 128 МБ, но в апреле 2021 года лимит увеличат до 4 ГБ, а в октябре он будет отменен.

Напомним, Huawei пришлось активно работать над собственной ОС из-за санкций. Действия властей США лишают компанию возможности оснащать свои устройства иностранными чипами, а также устанавливать на свои смартфоны ОС Android с сервисами Google: за последний год компания представила несколько Android-аппаратов без таких сервисов. Ранее такие устройства продавались только в Китае где большинство продуктов Google находится под запретом.