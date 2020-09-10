Motorola / YouTube.com Motorola представила обновленную версию смартфона RAZR с гибким дисплеем

Motorola / YouTube.com

Компания Motorola представила второе поколение смартфона RAZR. Устройство получило ряд улучшений по сравнению с версией, представленной в ноябре прошлого года.

В целом дизайн смартфона не претерпел существенных изменений. Смартфон по-прежнему выполнен в форм-факторе раскладушке и оснащается 6,2 дюймовым гибким дисплеем, а также дополнительным 2,7-дюймовым дисплеем для уведомлений на внешней стороне крышки. Что же касается прочих характеристик, то обновленный смартфон получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (прошлая версия имела 6 ГБ и 128 ГБ памяти). Емкость батареи была увеличена до 2800 мАч, хотя этот показатель весьма скромен на фоне большинства современных смартфонов.

Minimal meets maximal with the new razr 5G. Iconic, flippable design meets 5G speed. And it's all packed in a phone that can fit in your pocket. pic.twitter.com/Ez3uAYA1LQ— Motorola (@Moto) September 9, 2020

Помимо этого, смартфон получил новые камеры, пишет The Verge. Вместо 5-Мп фронтальной и 16-Мп основной камер обновленный RAZR оснащен 20-Мп фронтальным сенсором и 48-Мп основной камерой с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Если смартфон находится в сложенном состоянии, то основную камеру можно использовать для съемки селфи. Также инженеры компании улучшили петлевой механизм устройства с учетом жалоб владельцев RAZR первого поколения. Как утверждают в Motorola, теперь смартфон можно безбоязненно складывать и раскладывать до 100 раз в день в течение пяти лет.

Ожидается, что смартфон выйдет на рынок США до конца осени. Стоимость устройства составит 1399 долларов, на 100 долларов меньше стартовой цены RAZR первого поколения.