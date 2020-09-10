Motorola представила обновленную версию смартфона RAZR с гибким дисплеем
 
Motorola представила обновленную версию смартфона RAZR с гибким дисплеем
Motorola / YouTube.com

Компания Motorola представила второе поколение смартфона RAZR. Устройство получило ряд улучшений по сравнению с версией, представленной в ноябре прошлого года.

В целом дизайн смартфона не претерпел существенных изменений. Смартфон по-прежнему выполнен в форм-факторе раскладушке и оснащается 6,2 дюймовым гибким дисплеем, а также дополнительным 2,7-дюймовым дисплеем для уведомлений на внешней стороне крышки. Что же касается прочих характеристик, то обновленный смартфон получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (прошлая версия имела 6 ГБ и 128 ГБ памяти). Емкость батареи была увеличена до 2800 мАч, хотя этот показатель весьма скромен на фоне большинства современных смартфонов.

Помимо этого, смартфон получил новые камеры, пишет The Verge. Вместо 5-Мп фронтальной и 16-Мп основной камер обновленный RAZR оснащен 20-Мп фронтальным сенсором и 48-Мп основной камерой с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Если смартфон находится в сложенном состоянии, то основную камеру можно использовать для съемки селфи. Также инженеры компании улучшили петлевой механизм устройства с учетом жалоб владельцев RAZR первого поколения. Как утверждают в Motorola, теперь смартфон можно безбоязненно складывать и раскладывать до 100 раз в день в течение пяти лет.

Ожидается, что смартфон выйдет на рынок США до конца осени. Стоимость устройства составит 1399 долларов, на 100 долларов меньше стартовой цены RAZR первого поколения.