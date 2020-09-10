Российская соцсеть "ВКонтакте" расширила функционал своего сервиса видеозвонков. Теперь в них могут бесплатно и без ограничений участвовать до 128 человек, тогда как ранее лимит составлял восемь человек. Об этом сообщается в блоге компании.

"Теперь вы можете объединить в видеозвонке до 128 человек - получится провести конференцию, лекцию для университетского курса или собрание нескольких школьных классов. А еще - собраться со всеми друзьями, чтобы кого-то из них поздравить с днем рождения либо вместе сыграть в "Мафию", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что участниками таких звонков могут быть люди, не имеющие профиля в сосцети: для подключения они смогут воспользоваться ссылкой, присланной создателем беседы. У конференций нет ограничения по времени, а во время разговора участники смогут также обмениваться файлами и текстовыми сообщениями. Также участникам будут доступны функция "поднять руку" (для привлечения внимания, чтобы задать вопрос) и виртуальные фоны.

"Мы создали сразу несколько технологий, которые повышают качество аудио- и видеозвонков. Например, один из алгоритмов уменьшает нагрузку на ваше устройство и сеть, а звук и изображение при этом не страдают. Так что все будет в порядке, даже если обычно интернет-соединение у вас хромает", - подчеркнули в соцсети.

Напомним, пандемия коронавируса привела к росту популярности сервисов видеозвонков и заставила ряд компаний запустить собственные сервисы для видеоконференций или расширить возможности действующих сервисов. Так, в апреле функция групповых видеозвонков появилась в сервисе "Почта Mail.ru" и принадлежащем Mail.ru Group мессенджере ICQ. В начале апреля видеозвонки по ссылке без регистрации запустил и сервис Skype.