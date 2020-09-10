"Яндекс" может выпустить собственную ТВ-приставку

Компания "Яндекс" собирается выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной медиаплатформы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников издания, в конце августа компания получила разрешение на импорт в страны Евразийского экономического союза устройства, обозначенного как "мини ПК", работающий на базе ОС Android и Linux. В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров упоминается такое устройство, а в начале августа в нем появились новые колонки "Яндекс.Станция" с "Алисой". В "Яндексе" отказались комментировать слухи о планах компании выпустить новые устройства, но источники полагают, что приставку могут анонсировать уже в сентябре.

Отметим, что в мае прошлого года "Яндекс" выпустил медиаплеер "Модуль" с голосовым управлением, который можно было подключать к телевизорам. В компании сообщили, что вся партия устройств была распродана. Сейчас у "Яндекса" есть собственная мультимедийная платформа для телевизоров, которую поддерживают телевизоры компаний Dexp, Hyundai, AMCV, Hi, Leff и Novex. Платформа, которая позволяет скачивать приложения ряда онлайн-кинотеатров, не поддерживает магазин приложений Google Play.

Как отметил руководитель агентства Content Review Сергей Половников, в России сейчас продаются десятки ТВ-приставок, включая устройства крупных китайских брендов. Большинство производителей таких устройств сотрудничают с Google, что позволяет использовать магазин приложений Google Play и голосового помощника Assistant. В то же время "Яндекс", по мнению Половникова, стремится продвигать не только свои сервисы, но и голосового помощника, "поэтому пользователи будут лишены полноценного Android", а в YouTube (один из самых популярных сервисов) смогут заходить только через браузер, что в телевизорах делать неудобно.

Эксперт считает, что "Яндексу" будет сложно добиться успеха на этом рынке, поскольку все большая доля новых телевизоров поддерживает функцию Smart TV и не нуждается в отдельной приставке для доступа к медиасервисам. Но если приставка "Яндекса" будет продаваться по цене ниже рыночной (так делает МТС), то спрос на нее будет. Речь, по мнению Половникова, идет о цене до 3 тыс. рублей.