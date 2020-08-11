www.mango-office.ru Группа МТТ вышла из бизнеса фиксированного интернета

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Группа МТТ, среди совладельцев которой структуры бывшего министра связи Леонида Реймана, продала свой последний актив в сфере широкополосного интернета - регионального провайдера "МТТ Коннект". Как сообщает "Коммерсант", покупателем стал ивановский оператор "Интеркомтел".

МТТ некогда была заметным участником рынка широкополосного интернета. Группа стремилась занять 10% рынка, но в 2015 году начала продавать свои активы. Так, интернет-провайдеров МТТ в Дзержинске и Саранске купил "Ростелеком", а липецкий провайдер "Промсвязь-инвест" был продан "Зеленой точке", подконтрольной МТС.

Теперь МТТ намерена сфокусироваться на рынке виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и цифровых услуг для корпоративных клиентов.

Рынок виртуальных АТС в России, как отмечает газета, в 2019 году увеличился на 39%, до 11 млрд руб., а общее число компаний-клиентов выросло на 23%, до 328 тыс. Лидирует на этом рынке "Манго Телеком", а МТТ занимает второе место с долей 15% в выручке.

"Мы приняли стратегию, в рамках которой решили сосредоточиться на направлении облачных коммуникаций, реструктуризировать бизнес и избавиться от непрофильных активов", - сказал "Коммерсанту" представитель МТТ. По его словам, бизнес проводного интернета перестал быть интересен для группы в силу рыночных причин.