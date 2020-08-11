ChinaImages / DepositPhotos Состояние главы компании Apple Тима Кука впервые превысило 1 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Apple

ChinaImages / DepositPhotos

Состояние главы компании Apple Тима Кука впервые превысило 1 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Apple. Об этом говорится в свежем отчете Blomberg.

При этом The Verge отмечает, что на фоне своих коллег из других IT-гигантов Кук выглядит почти что бедняком. Так, состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет 187 млрд долларов (с этим показателем он возглавляет список богатейших людей мира). Бывший глава Microsoft Билл Гейтс имеет состояние в 121 млрд долларов, а главы Faebook и Tesla Марк Цукерберг и Илон Маск скопили 102 и 68,7 млрд долларов соответственно.

Такая разница объясняется тем, что Кук, в отличие от перечисленных предпринимателей, не является основателем компании, которую он возглавляет после смерти Стива Джобса, и владеет сравнительно небольшим пакетом акций. При этом за годы работы Кука на этом посту Apple стала самой дорогой в мире публичной компанией (сейчас капитализация Apple приближается к отметке в 2 трлн долларов), а выручка и прибыль компании за это время выросли более чем вдвое.

Напомним, по итогам второго квартала 2020 года (третьего квартала финансового года) Apple отчиталась о выручке в 59,7 млрд долларов (+11% к выручке прошлого года). Компания получила прибыль в размере 11,25 млрд долларов по сравнению с 10,04 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи смартфонов iPhone почти не выросла, несмотря на выход iPhone SE, однако компания сообщила о росте продаж Mac (на 21,6%) и iPad (на 31%). Также увеличилась выручка от продаж носимой электроники, домашних устройств и аксессуаров (на 16,74%), и от сервисов (на 14,85%).

Предполагается, что в сентябре компания представит сразу четыре новых iPhone. Речь идет о двух наследниках iPhone 11 и обновленных версиях топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Из-за пандемии коронавируса устройства появятся в продаже позже обычного.