В ночь на 11 августа с ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на космодром Байконур отправился эшелон с новым модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции

roscosmos.ru Лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля ФГБ для МКС

roscosmos.ru

В ночь на 11 августа с ракетно-космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на космодром Байконур отправился эшелон с новым модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"По прибытии модуля на технический комплекс космодрома специалистами Центра Хруничева будут проведены работы по подготовке всех его систем к комплексным испытаниям. По итогам проведения комплексных испытаний модуля и их оценки расчёты российской ракетно-космической отрасли начнут его подготовку к запуску к Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Ожидается, что цикл контрольных проверок и предстартовая подготовка модуля "Наука" займут около девяти месяцев. Затем модуль будет выведен на целевую орбиту и включен в состав российского сегмента МКС.

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По прибытии модуля на космодром будут проведены работы по подготовке всех его систем к комплексным испытаниям и запуску в апреле 2021 года pic.twitter.com/JFCKwAHGCB— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 10, 2020

Как напоминает N+1, лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля ФГБ для МКС. После того, как ФГБ был успешно запущен и начал работать в составе станции, было решено использовать дублер в качестве дополнительного модуля для российского сегмента МКС. Изначально его планировалось запустить в 2011 году, однако во время проверок в топливных баках и трубопроводах была найдена металлическая стружка. После этого срок запуска множество раз переносился.

В составе МКС модуль, оснащенный оборудованием для выработки кислорода на шесть человек и для регенерации воды из урины, планируется использовать для проведения экспериментов, поддержания ориентации станции, стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, а также транзита топлива. Также на модуль планируется установить манипулятор European Robotic Arm, который среди прочего позволит обслуживать российский сегмента МКС без необходимости выхода в открытый космос.