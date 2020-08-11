Китайская компания Xiaomi официально анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra, слухи о котором появились в Сети в последнее время. В пресс-релизе отмечается, что в этом смартфоне "есть все, что можно себе представить".

Как пишет The Verge, одной из ключевых особенностей устройства стала поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Благодаря этой технологии смартфон, батарея которого имеет емкость 4500 мАч, можно зарядить с 0 до 100% за 23 минуты, тогда как зарядка в течение пяти минут обеспечит 41% зарядка. Также Mi 10 Ultra поддерживает беспроводную зарядку, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 40 минут.

Основная камера смартфона включает главный 48-Мп модуль с оптической стабилизацией, телефото модуль со 120-кратным гибридным зумом, 20-Мп ультраширокоугольный сенсор и 12-Мп модуль для съемки портретов. На лицевой стороне установлена 20-Мп фронтальная камера, а сканер отпечатков пальцев встроен в экран смартфона.

For our 10th Anniversary, we've prepared some products tailored for this important moment!



Meet the latest member of our #Mi10Series...#Mi10Ultra! #From10ToInfinity pic.twitter.com/qYBdAyJSLe— Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020

Что же касается прочих характеристик Mi 10 Ultra, то смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти устройства составляет 8, 12 или 16 ГБ, а объем основной памяти - 128, 256 или 512 ГБ.

Продажи Xiaomi Mi 10 Ultra в Китае начнутся 16 августа. Начальная стоимость смартфона составит около 760 долларов.