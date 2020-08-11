sdecoret / DepositPhotos В Росфинмониторинге предложили создать систему отслеживания транзакций криптовалюты

sdecoret / DepositPhotos

Росфинмониторинг предлагает разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как следует из письма ведомства, направленного замглавы Минкомсвязи Максиму Паршину, создать систему предлагается в рамках проекта "Прозрачный блокчейн", включив его в федеральный проект "Искусственный интеллект".

В письме также сообщается, что Рофинмониторинг совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже разработал прототип системы на основе данных системы транзакций биткоинов и опробовал его в сфере противодействия наркобизнесу. Как пишет РБК, с прототипом уже ознакомились в МВД, проявив интерес к его использованию. Также интерес к системе проявили и финансовые разведки нескольких неназванных стран.

В Росфинмониторинге отмечают, что создание системы необходимо для государственного контроля за оборотом виртуальных активов. "Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма", - гласит письмо. Его авторы называют проект уникальным для России, отмечая, что в мире уже существует ряд аналогов, включая разработку американской компании Chainalysis.

Среди прочего перспективная система позволит отслеживать и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), проводить расследования незаконного оборота ЦФА,частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. Кроме того, система даст возможность сканировать Сеть для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если ранее разработка проекта велась за счет внебюджетных средств, то для полноценного запуска системы потребуется выделить из бюджета 760 млн рублей до 2024 года, уточняется в приложении к письму. В Минкомсвязи подтвердили получение письма, но отказались комментировать его содержание.

Как пояснил член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов инициатива Росфинмониторинга предусматривает создание ИИ, который будет мониторить весь интернет в поиске противоправных действий с криптоактивами. Эксперт напомнил, что для транзакций криптовалюты используются блокчейн-системы, в которых информация о сделках сохраняется в неизменном виде и доступна всем участникам блокчейна. При этом идентифицировать стороны сделки можно только при наличии хоть какой-то начальной информации.

Предложенный сервис может быть эффективным в случае накопления данных о большом объеме нормальных транзакций, что позволит обучить алгоритм находить аномальные транзакции, считает руководитель направления "Цифровые процессы" ИТ-компании "Крок" Виктор Смирнов. "Необходимо учесть требования по эффективному информационному обмену с международным контуром, чтобы не ограничиваться национальным сегментом при расследовании криптотранзакций", - добавил он.