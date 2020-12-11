Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует потратить более 1,3 млрд рублей на закупку серверное оборудование и систем хранения данных (СХД) для медицинских учреждений столицы. Соответствующий тендер был объявлен в конце ноября, а победителя выберут 14 декабря.

Как пишет "Коммерсант", это контракт станет крупнейшим в своем роде: аналогичные закупки столичные власти проводили в 2018-м и 2019 годах, но на сумму 585,9 и 378,4 млн рублей соответственно. При этом в документах в этот раз указано, что ДИТ хочет закупить оборудование производства китайской компании Huawei. По условиям контракта, до конца января 2021 года победитель конкурса должен будет поставить в Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения Москвы 128 серверов в целом на 4 ТБ оперативной памяти и 216 серверных стоек c СХД на 749 ТБ.

В ДИТ сообщили изданию, что оборудование требуется для увеличения вычислительных мощностей и объема хранимой и обрабатываемой информации в стационарах Москвы в связи с внедрением Единой медицинской информационно-аналитической системы. Требование о поставке оборудования Huawei в ведомстве объяснили его совместимостью с установленным ранее оборудованием.

Опрошенные "Коммерсантом" участники рынка, считают, что действия мэрии не согласуются с протекционистской политикой правительства, которое ужесточает требования к закупкам компьютеров и иной электроники. "ДИТ должен достаточно серьезно обосновать, почему ему нужно оборудование именно этого производителя. Здесь речь может идти об исключительной совместимости действующих СХД с новыми, но только если используются проприетарные протоколы", - заявил президент Ассоциации участников рынка ЦОД Игорь Дорофеев. При этом он напомнил, что Минпромторг требует закупать отечественные СХД.

"Они просто плюют на все запреты. Минпромторг уже не раз давал понять, что в приоритете закупки отечественных СХД, включенных в специальный реестр. Да и вообще прописывать в тексте госконтракта конкретное оборудование и производителя незаконно", - утверждает гендиректор производителя российских СХД "Норси-Транс" Сергей Овчинников.

В свою очередь директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что требование совместимости устройств обычно уместно при закупках телекоммуникационного оборудования, но в сфере серверного оборудования "нет технически обоснованных проблем по обеспечению совместимости разных СХД".