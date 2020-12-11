MichaelVi / DepositPhotos Adobe выпустила последнее обновление для Flash Player

MichaelVi / DepositPhotos

Компания Adobe выпустила последнее в истории обновление мультимедийной платформы Flash Player, которая прекратит свое существование 31 декабря. За многолетнюю историю существования эта программа заслужила славу одной из самых уязвимых.

Напомним, летом 2017 года компания Adobe объявила, что перестанет обновлять и поддерживать платформу Flash Player к концу 2020 года. Это решение в компании объяснили развитием других стандартов, включая HTML5, WebGL и WebAssembly, которые заменяют Flash Player при просмотре мультимедийного контента в интернете.

В июне этого года в Adobe напомнили пользователям, что срок поддержки программы Adobe Flash Player истечет 31 декабря 2020 года. После этой даты компания не только прекратит предоставлять обновления, но также намерена удалить все ссылки для загрузки Flash Player со своего сайта. Таким образом, пользователи не смогут устанавливать программное обеспечение и продолжать использовать неподдерживаемую версию. После 12 января 2021 года Flash Player окончательно перестанет воспроизводить контент и станет бесполезным - программу можно будет оставить на ПК, но пользователем рекомендуется удалить ее с устройств.

Последнее обновление глобальной версии Flash Player в Adobe сопроводили прощальным сообщением. В нем разработчики поблагодарили пользователей Flash Player, а также отметили важную роль платформы в развитии контента в интернете, пишет N+1.

RIP Adobe Flash Player ???? pic.twitter.com/TLMhhon6Zd— Leo Chang (@theleochang) December 9, 2020

Adobe Flash - технология, созданная в 1996 году и доставшаяся Adobe в результате приобретения компании Macromedia в 2005 году. Она позволяет создавать на веб-страницах мультимедийный интерактивный контент с анимацией и звуком. На базе Flash раньше часто создавались сайты и игры. В то же время, согласно исследованиям Symantec, Flash - продукт с наибольшим количеством "дыр" из существующих на рынке, наряду с Adobe Acrobat.

Скорее всего, большинство пользователей не заметит перемен, после прекращения работы Flash Player - большинство сайтов уже используют альтернативные технологии. Исключение могут составлять старые браузерные игры, созданные на Flash, но в этом случае проблему можно решить с помощью эмулятора Ruffle, который доступен под открытой лицензии и может работать на уровне самого сайта, либо на уровне браузера в виде расширения.

Отметим, что популярные браузеры уже частично или полностью прекратили поддержку Adobe Flash Player.