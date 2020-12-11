Платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на популярном порносайте Pornhub. Об этом пишет газета The New York Times.

Основанием для такого решения стала опубликованная в этом же издании статья Николаса Кристофа, в которой говорилось о том, что ролики с некоторыми девушками размещались на Pornhub без их согласия, а после удаления этих видео с сайта их копии продолжали распространяться в Сети. Кроме того, Кристоф написал, что на Pornhub размещаются ролики с несовершеннолетними и сцены насилия.

Эта публикация вызвала большой резонанс: от бизнес-партнеров Pornhub потребовали разорвать отношения с сервисом. В основном с такими требованиями столкнулись именно Visa и Mastercard, которые проводят платежи пользователей порносайта. В связи с этим обе компании начали собственные расследования, которые подтвердили факты размещения на сайте незаконного контента. В Mastercard сообщили, что ведут расследования и в отношении ряда других сайтов.

В Pornhub также отреагировали на статью. На днях администрация сайта объявила об ужесточении правил модерации. В сообщении говорилоось, что теперь Pornhub будет принимать видео только от верифицированных пользователей - речь идет о любительских роликах, которые можно загружать на сайт. Этот шаг приведет к сокращению количества загрузок, но в 2021 году сервис планирует расширить возможности верификации. Кроме того, порносайт запретил скачивать видео с сайта, сделав исключение только для платных загрузок по Модельной программе.

Решение платежных систем отказаться от обработки транзакций в администрации Pornhub назвали "чрезвычайно разочаровывающим".