В рамках технологической выставки CES 2021 компания LG Display представила ряд прототипов телевизоров, включая прозрачный выдвижной OLED-экран, встроенный в изножье кровати.

Как пишет The Verge , необычный 55-дюймовый экран может использоваться для уведомлений и отображения различной информации, если он опущен или частично поднят. В полностью выдвинутом состоянии экран превращается в полноценный телевизор. Прозрачность тонкого экрана составляет 40%, и по этому показателю он заметно превосходит предшественников.

Динамики встроены в спинку кровати, поэтому при использовании телевизора утром или перед сном звук можно в буквальном смысле ощутить всем телом. При необходимости спинку можно отсоединить и переместить экран в другую комнату.

Пока что разработка представляет собой прототип, и в компании не уточняют возможные сроки появления коммерческой версии такого телевизора, а также примерную стоимость устройства.

Напомним, в октябре прошлого года компания LG объявила о начале продаж сворачивающегося телевизора Signature OLED R, который был представлен публике в начале 2019 года.

Signature OLED R является доработанной версией прототипа, представленного компанией в 2018 году. В сложенном состоянии телевизор с экраном диагональю 65 дюймов представляет собой небольшой корпус, похожий на колонку. В его верхней части расположено отверстие, закрытое крышкой. Если владелец хочет посмотреть телевизор, то при нажатии соответствующей кнопки из отверстия выезжает гибкая OLED-панель, на задней поверхности которой закреплен многосегментный механизм, не дающий ей выгибаться в обратную сторону. Процесс развертывания экрана занимает около 10 секунд. Стоимость телевизора на момент начала продаж составляла около 87 тыс. долларов США.