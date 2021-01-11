Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы 30 декабря объявил тендер на доработку и модернизацию государственной информационной системы "Централизованное ведение профиля заявителя" (ГИС ЦВПЗ). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы, размещенные на портале госзакупок.

В документах указано, что начальная цена контракта составляет 185 млн рублей. Победителя конкурса определят 1 февраля, а реализовать требования мэрии подрядчик должен будет за восемь месяцев. В рамках контракта столичные власти хотят создать персонализированную базу данных о каждом москвиче, которая будет интегрирована с другими информационными системами для взаимного обогащения данными. Согласно документации, профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать расширенный объем персональных данных. К содержащимся в разных ГИС номерам паспортов, СНИЛС, ИНН, полисов ОМС и других документов добавятся среди прочего данные о фактическом месте жительства пользователя, его родственниках, транспортных средствах (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номере карты "Тройка" и даже о его домашних животных.

Кроме того, обновленная система будет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Наконец, для ГИС должны создать модуль, проверяющий информацию о реальных доходах пользователей. Предполагается, что в год система сможет обрабатывать 20 млн учетных записей.

В пресс-службе ДИТ рассказали, что развитие функционала личного кабинета на портале mos.ru ускорит и упростит получение гражданами госуслуг. "Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений", - сообщили в ДИТ.

По словам собеседника издания, знакомого с устройством системы, данные о доходах система будет получать из Федеральной налоговой службы. Если раньше речь шла о единичных запросах, то теперь планируется наладить полноценную интеграцию.

По мнению ряда экспертов, централизация хранения данных создает риски. Так, зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев полагает, что мэрия Москвы собирают большие массивы данных о гражданах, чтобы создать систему, подобную китайской. Он добавил, что горожан могут вынудить давать согласия на обработку данных в момент обращения в различные ведомства, а также передавать их с помощью "манипуляций с доступностью" льгот и госуслуг.

"Централизация данных всегда ведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа. В этом плане куда безопаснее выглядит модель, реализованная в Скандинавских странах, которая позволяет не хранить данные в одном месте, а безопасно обмениваться ими заинтересованным сторонам", - заявил глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. Комментируя эти опасения, источник издания в мэрии сообщил, что для ГИС ЦВПЗ применяется "защита высшей категории".

Напомним, в конце ноября 2020 года стало известно, что столичная мэрия заказала разработку системы, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах".

Профиль каждого пользователя будет содержать сведения о различных задолженностях и штрафах, информацию о проездном документе и социальной карте. Эту информацию алгоритмы смогут сопоставлять с данными о подключении устройств пользователей к общественным точкам Wi-Fi и геолокационными данными от операторов связи. Анализ позволит отслеживать соблюдение "территориальных запретов" и "медицинские нарушения", а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города. Также система позволит отслеживать "лояльность" и участие пользователей в различных событиях. Значение термина "лояльность" в контексте закупки в документах не разъяснялось.

В декабре АО "Электронная Москва" (принадлежит департаменту городского имущества Москвы) объявило аукцион на поставку программного обеспечения "Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре", а также аукцион на поставку софта для "хранения и обработки данных силуэтов людей". В материалах было указано, что система распознавания силуэтов должна будет одновременно обрабатывать не менее 30 тыс. потоков видеоданных с камер государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных", а также с архивных записей. При отслеживании каждый силуэт получит свой трек, по которому граждан можно будет искать в базе данных. Функционал системы также должен позволить распознавать силуэты на фотографиях. Речь идет об изображениях в форматах PNG и JPEG.

В ДИТ тогда заявили, что система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов. При этом в ведомстве подчеркивали, что в модуле системы распознавания людей по силуэту отсутствует возможность идентификации человека - речь идет лишь об определении самого факта наличия силуэта в кадре.