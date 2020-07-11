Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей подтвердил, что Маск, действительно звонил его семье. Андрей Королев рассказал, что его семья написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon

Фото: Mikserg / commons.wikimedia.org Илон Маск

Фото: Steve Jurvetson / flickr.com

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что пообщался с внуком родоначальника космонавтики, академика Сергея Королева.

О том, что он позвонил семье советского конструктора, Маск написал в своем Twitter. Подробностей разговора он не привел. "Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", - сообщил бизнесмен, написав в конце фамилию Королева на русском языке. Правда фамилию академика он написал в двух версиях - "Корольов/Королёв". Маск в последнее время демонстрирует познания в русском языке. Ими он может быть обязан своей девушке, певице Граймс, которая хотя и родилась в Канаде, но является украинкой по материнской линии и порой поет на русском.

Внук отечественного академика и ракетостроителя Сергея Королева Андрей подтвердил, что Маск, действительно звонил его семье. Андрей Королев рассказал, что его семья написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи, сообщает канал "Звезда".

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", - рассказал внук Королева.

Члены семьи Королева пригласили американского изобретателя в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Маск, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.