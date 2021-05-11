В Петербурге сняли праздничный салют 9 мая "изнутри", на фоне модели штурмовика "Ил-2"

dragunov_video / instagram.com

Видеооператор из Санкт-Петербурга Максим Драгунов заснял с помощью квадрокоптера праздничный салют в честь 9 мая над Петропавловской крепостью, прикрепив к дрону небольшую модель штурмовика "Ил-2".

Модель легендарного советского штурмовика времен Второй мировой войны была изготовлена на 3D-принтере и выкрашена вручную в зеленый "военный" цвет с красными звездами на крыльях. Как говорится в Instagram автора съемки, от идеи показать фейерверк с ракурса пилота до ее реализации у него ушла пара дней.

9 мая в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы состоялся салют из 30 залпов с применением 50 видов фейерверочных изделий. Салют длился около 10 минут.

Штурмовик "Ил-2", созданный в конструкторском бюро Сергея Ильюшина, стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации - было выпущено более 36 тысяч самолетов. Конструкторы называли его "летающим танком", а пилоты-истребители люфтваффе прозвали его "бетонным самолетом" или "чумой". "Ил-2" принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-японской войне.

Как рассказал Драгунов в интервью изданию "Невские новости", опасность того, что залпы собьют дрон и тот упадет, была, но он внимательно следил, где в конкретный момент идут взрывы, и старался летать по краю, а не в самую гущу.

"Я летаю не первый год, поэтому опыт с салютами у меня есть. Все прошло без падения, иначе это видео бы не появилось", - заявил оператор.