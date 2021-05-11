Apple подала иск к антимонопольной службе России, требуя признать незаконным штраф в $12 млн

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Компания Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении штрафа в 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений.

Как следует из определения суда, заявление Apple поступило в суд 5 мая. Оно принято к рассмотрению, предварительные слушания по делу назначены на 21 июня.

Американская компания оспаривает постановление ФАС от 27 апреля о наложении так называемого оборотного штрафа. Основанием для штрафа стала жалоба на корпорацию от "Лаборатории Касперского". Разработчик ПО заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность новой версии его приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) и разместила на рынке аналогичное приложение своей разработки Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Ранее, комментируя наложение антимонопольного штрафа, Apple заявила, что "с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке".

Компания в своем сообщении утверждала, что она помогла "десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store". Как подчеркивала Apple, в данный момент у "Лаборатории Касперского" размещено 13 приложений в App Store и американская компания обработала и выпустила сотни обновлений для нее.