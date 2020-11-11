Депутат от "Единой России" Алексей Кобилев подготовил проект поправок к четвертой части Гражданского кодекса (ГК) РФ. Парламентарий предложил закрепить за правообладателями искусственного интеллекта (ИИ) права на результаты интеллектуальной деятельности подобных алгоритмов. В конце октября проект поправок был направлен на согласование в Минэкономразвития. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как отмечается в пояснительной записке, вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не урегулирован, что может приводить к возникновению множества споров. При этом алгоритмы уже способны создавать аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, в том числе художественные, а также различные прогнозы или аналитические материалы, напомнили опрошенные изданием участники рынка.

Буквальная трактовка нынешней редакции ГК гласит, что право на творения ИИ возникает у владельца компьютера, на котором было создано то или иное творение, однако такую трактовку Кобилев называет "не совсем справедливой".

Глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает инициативу депутата логичной. "Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием", - считает Журавлев. Она добавил, что власти других стран также ищут варианты регулирования в этой сфере. Так, в Китае суд фактически признал автором сам ИИ, но такой подход Журавлев не поддержал.

В свою очередь старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин считает, что из всех возможных вариантов охраны результатов деятельности ИИ вариант, предложенный в законопроекте выглядит наиболее удачным. "Но могут быть и проблемы на практике. В некоторых ситуациях придется различать результаты, созданные ИИ, и результаты, созданные человеком. Это может быть очень непросто сделать", - считает Лабзин.

Однако, по мнению зампреда комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолия Семенова, справедливее было бы давать право на продукт ИИ пользователю ИИ, а не правообладателю.

Напомним, по оценке компании IDC, в прошлом году российские компании инвестировали в ИИ 172,5 млн долларов. Около половины этих расходов пришлось на серверное оборудование. Также в прошлом году президент России Владимир Путин подписал национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, а в конце августа этого года были приняты концепция регулирования ИИ и робототехники и федеральный проект в этой сфере, расходы на реализацию которого оцениваются в 36,3 млрд рублей до 2024 года.