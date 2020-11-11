Власти Евросоюза договорились ужесточить нормы, регулирующие продажу и экспорт технологий для киберслежения. Речь идет об обороте товаров двойного назначения, включая технологии распознавания лиц и шпионское ПО, а также мощные компьютеры, дроны и некоторые химические вещества. Изменение регулирования призвано предотвратить использование таких технологий с целью нарушения прав человека. Об этом сообщает Associated Press.

Предварительно согласованные правила, которые еще предстоит утвердить окончательно, обязывают европейские компании получать лицензию от государства на экспорт определенных продуктов и соответствовать новым критериям. В частности, им нужно будет доказать, что экспортируемые ими технологии не будут использоваться для нарушения прав человека. Кроме того, европейские страны будут обязаны обеспечивать большую прозрачность и раскрывать общественности подробности о выдаваемых лицензиях, пишет Security Lab.

Правозащитники давно призывают власти ЕС ужесточить правила экспорта технологий для слежки. Так, в Amnesty International отмечали, что действующие нормы европейского законодательства в этой сфере не учитывают стремительное развитие технологий и возникающие при этом риски. В отчете правозащитников также говорилось, что по меньшей мере три европейские компании продавали технологии цифрового наблюдения Китаю.

"Сегодняшний день знаменует большую победу прав человека во всем мире. Мы подали важный пример другим демократиям. Авторитарные режимы больше не смогут втайне добраться до европейских технологий киберслежки", - заявила депутат Европарламента Маркета Григорова.