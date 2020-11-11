Разработчик устройств для "умного" дома компания Ring ("дочка" Amazon) объявила об отзыве сотен тысяч "умных" дверных звонков в связи с сообщениями о возгорании нескольких устройств.

Как сообщает CNN, отзывная кампания затрагивает около 350 тыс. звонков Ring второго поколения, проданных в США, и около 8,7 тыс. устройств, проданных в Канаде с июня по октябрь этого года.

"Батарея дверного видеозвонка может перегреться в случае использования неподходящих винтов для установки устройства, что создает угрозу возгорания и ожогов", - говорится в сообщении Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) США. В ведомстве добавили, что к настоящему времени Ring получила 23 сообщения о возгораниях звонков, которые привели к порче имущества, и восемь сообщений о небольших ожогах, полученных при контакте с устройствами.

Владельцы устройств могут проверить, подпадает ли звонок под отзыв при помощи специального сервиса на сайте Ring: для этого потребуется указать модель устройства и его серийный номер.

Напомним, Amazon купила компанию Ring в 2018 году более чем за 1 млрд долларов. В феврале прошлого года Ring устранила уязвимость, при помощи которой хакеры могли взломать выпускаемый компанией дверной звонок и подменить изображение, транслируемое встроенной в устройство камерой. Уязвимость в звонках компании обнаружили специалисты стартапа Dojo By BullGuard. Они выяснили, что при получении доступа к сети Wi-Fi в которой работает Ring Doorbell, хакеры могут не только видеть изображение с камеры звонка, но и подменять его, чтобы убедить владельца устройства открыть дверь.

Кроме того, в прошлом году Ring договорилась о сотрудничестве с более чем 400 департаментами полиции в США, в рамках которого правоохранители могут в упрощенном порядке получать доступ к записям камер звонков Ring в рамках расследований. Правозащитники критиковали компанию за это решение.