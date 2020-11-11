bloomua / DepositPhotos TikTok попросил суд выяснить, почему власти США перестали контактировать с сервисом

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Сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, подал в Апелляционный суд США обращение с просьбой рассмотреть действия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в отношении сделки по продаже бизнеса TikTok в США. Об этом пишет The Verge.

Напомним, 18 сентября Министерство торговли США опубликовало сообщение о готовности исполнить августовский указ Дональда Трампа о запрете в США китайских сервисов WeChat и TikTok. Так, в пресс-релизе говорилось, что с 20 сентября магазины приложений должны удалить TikTok и WeChat, чтобы американские пользователи не могли скачать и установить их на свои устройства. Однако этот запрет так и не вступил в силу, затем был отложен до 27 ноября, а затем его заблокировал суд.

Также в сообщении говорилось, что с 12 ноября американским интернет-компаниям будет запрещено обеспечивать работу TikTok в США и использовать его код или функционал, если компания не заключит сделку о продаже своего бизнеса в США, условия которой устроят Белый дом.

19 сентября Трамп заявил, что одобрил анонсированную ранее сделку между владеющей TikTok китайской компанией ByteDance и американской корпорацией Oracle. Сделка, в которой также участвует ритейлер Walmart, далека от сделки, которую хотел видеть Белый дом. Так, по условиям анонсированной сделки Oracle и Walmart станут владельцами 20% новой компании TikTok Global. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и получит 12,5% акций. Walmart же купит 7,5% сервиса, а генеральный директор Дуглас МакМиллон станет одним из пяти членов совета директоров TikTok Global, штаб-квартира которой расположится в США. В результате в стране будет создано 25 тыс. новых рабочих мест.

Однако китайские власти до сих пор не одобрили эту сделку, и в настоящее время она находится в подвешенном состоянии.

В свежем обращении TikTok в суд говорится, что компания уже несколько недель не получала ответов на свои запросы в CFIUS, в которых представители TikTok просили на 30 дней отложить вступление в силу запретов, которые начнут действовать 12 ноября. При этом до сих пор неясно, как именно власти США планируют реализовать анонсированные ограничения.

В TikTok подчеркнули, что после одобрения сделки с Oracle Дональдом Трампом сервис предложил конкретные шаги по ее выполнению, но практически не получил обратной связи. После этого в TikTok попросили еще месяц на завершение процесса, но не получили ответа. По этой причине сервис был вынужден обратиться в суд.