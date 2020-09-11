AVANT SPACE / YouTube Российская компания успешно испытала систему показа рекламы при помощи спутников с лазерами

AVANT SPACE / YouTube

Российская компания Avant Space, занимающаяся разработкой системы показа рекламы из космоса, успешно испытала в стратосфере блок лазеров для будущих микроспутников проекта, получившего название "Созвездие".

"Блок лазеров был запущен в стратосферу на высоту около 30 км для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, приближенных к космическим", - цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

По итогам эксперимента все расчеты были подтверждены. Теперь в Avant Space планируют отправить на орбиту два тестовых спутника, а в перспективе группировка аппаратов, которые смогут транслировать рекламу в виде "искусственных созвездий", будет насчитывать от 20 до 50 спутников.

В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов. "Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты и сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов", - отметили в Avant Space, уточнив, что отслеживать спутники можно будет с помощью специального мобильного приложения.

Позднее основатель компании Антон Оссовский сообщил РИА "Новости", что Avant Space приступила к производству двух тестовых микроспутников. Их запуск планируется в 2022 году. Сейчас стоит выбор, будут ли аппараты доставлены на МКС и запущены в полет космонавтами во время выхода в открытый космос или выведены на орбиту грузовым кораблем "Прогресс".