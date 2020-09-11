Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмилу Бокову. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации 11 сентября.

В документе уточняется, что Бокову освободили от должности по ее собственной просьбе. На посту замминистра она работала с конца января этого года. Сама Бокова сообщила ТАСС, что переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения РФ.

"Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - сказала она.

До прихода в ведомство Бокова занимала пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. С февраля 2018 года она руководит рабочей группой "Безопасное информационное пространство для детей" в Координационном совете при правительстве.

Людмила Бокова известна как соавтор большого числа законопроектов об ИКТ-отрасли. В частности, вместе с другим сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым она подготовила законопроект о суверенном интернете, дающий Роскомнадзору право переходить на централизованное управление сетями связи. Кроме того, Бокова вместе с Клишасом подготовила нашумевшие законопроекты о штрафах за оскорбление властей в интернете и о штрафах за распространение в интернете ложной информации.

Отметим, что с момента формирование Михаилом Мишустиным нового состава правительства и прихода Максута Шадаева на пост главы Минцифры из ведомства ушли еще три замминистра: Олег Войтенко, который курировал развитие почты, Михаил Мамонов, отвечавший за международные отношения, а также Алексей Соколов, отвечавший за вопросы информационной безопасности. Новыми заместителями Шадаева после их ухода стали экс-директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов, экс-директор департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко и бывший глава дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка Дмитрий Огуряев.