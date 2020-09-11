Социальная сеть Facebook, созданная в 2014 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете для студентов, давно стала глобальной, но теперь в компании решили в определенном смысле вернуться к истокам. Для этого Facebook запустила внутри основной соцсети дополнительную соцсеть только для студентов. О проекте под названием Campus сообщается в блоге компании.

"Раньше Facebook был социальной сетью только для студентов, теперь мы возвращаемся к нашим корням", - говорится в сообщении. В компании объяснили появление проекта Campus пандемией коронавируса, из-за которой образовательные учреждения переходят на частичное или полное дистанционное обучение. Также в Facebook назвали годы обучения временем, чтобы завести новых друзей, пишет TJ.

Соцсеть Facebook Campus встроена в основное приложение Facebook, но завести в ней отдельный профиль могут только студенты присоединившихся к платформе колледжей с почтовым адресом своего образовательного учреждения. При регистрации необходимо указать год окончания обучения. Сейчас пользователям Campus доступны возможности создавать чаты, мероприятия и группы. Также они могут просматривать новостные ленты своих университетов. На данный момент к проекту подключились около 30 образовательных учреждений США, в дальнейшем этот список будет пополняться.

Как отмечает TechCrunch, одной из целей создания Campus могло стать привлечение аудитории. Так, проведенный в 2018 году опрос показал, что Facebook пользуется всего 51% интернет-аудитории США в возрасте от 13 до 17 лет. В 2015 году этот показатель превышал 70%. Еще одно исследование, проведенное в прошлом году, показало, что с 2017 года аудитория Facebook сократилась на 15 млн. В основном это произошло за счет пользователей в возрасте от 12 до 34 лет.